"Лютий. Рік. Незламність": в Києві відбулися урочисті заходи до річниці війни (ФОТО/ВІДЕО)

В Києві, на Софійській площі 24 лютого до річниці початку повномасштабного вторгнення пройшли пам’ятні заходи. На урочистостях були присутні, зокрема, Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, військовослужбовці.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Захід розпочали з підняття Державного Прапору у супроводі виконання Державного Гімну співаком Святославом Вакарчуком

"Я дякую усім, хто витримав лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна", — звернувся Зеленський до присутніх.

Після промови голови держави українським військовим, а також іншим громадянам, що внесли значний вклад у захист суверенітету України, вручили нагороди. Захисників, яких нагородили посмертно, представляли їхні рідні.

Сьогодні, 24 лютого, в день першої річниці повномасштабного вторгнення, Україна вшановує пам'ять та висловлює подяку всім, хто боронить державу від російської агресії на всіх фронтах. З цієї нагоди союзники України запроваджують нові санкції проти Російської Федерації. Крім того, до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував неприємні "сюрпризи" для РФ на річницю вторгнення.