Украина готовит контрнаступление: Резников анонсировал новый период войны

Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию. Наши защитники пойдут в контрнаступление и ведется работа над тем, чтобы его обеспечить.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом написал министр обороны Алексей Резников в годовщину вторжения РФ в Украину.

По его словам, год назад Украине было сложно получить серьезное оружие. Сегодня цивилизованные страны видят, что украинские военные являются щитом Европы на востоке.

"Теперь мы вступаем в новый период. С новой задачей – победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня – какой будет победа Украины", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что победой будет освобождение всех наших территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России.

Министр подчеркнул, что враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов, но стратегически он уже проиграл, а ВСУ надо довести дело до конца.

"Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших", - заметил Резников.

Он заявил, что Украину ждет больше оружия, танков и бронетехники, будут новые программы подготовки защитников и защитниц с участием партнеров, будет новое качество обороны за счет технологий.

"Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и обеспечить. Через несколько дней Украина встретит весну, которую Кремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее Резников заявил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление российских войск.