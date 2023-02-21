Резников сообщил, сколько стран присоединилось к антикремлевской коалиции

Международные партнеры и союзники решительно настроены на победу Украины в войне с Россией. Уже 54 страны присоединились к антикремлевской коалиции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр обороны Олесий Резников в эфире телеканала FreeДом.

"По сути, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 государств. Столько делегаций было во время встречи на полях "Рамштайна", - отметил глава Минобороны.

По его словам, поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Украина была приглашена как гость на почетном месте.

Резников подчеркнул, что все партнеры и союзники настроены очень решительно на победу Украины, и это абсолютно другие настроения, чем год назад.

"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это абсолютно другие настроения, чем год назад. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что весь мир вдохновляется героизмом украинцев и хочет стать соавтором нашей победы.

Глава Минобороны заверил, что во время заседаний "Рамштайна" никакие политические вопросы, в том числе по поводу переговоров с Россией, не обсуждаются.

"От слова "совсем". Обсуждается помощь Украине оружием, запуски ВПК, чтобы они производили снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы улучшить наши способности, и все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление. Все понимают, что нам нужно остановить россиян, что нам нужно освободить временно оккупированные территории", – резюмировал министр.

Он добавил, что "цель России - уничтожение Украины, поглощение Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и восстановление Берлинской стены".

Резников убежден, что россияне не смогут этого достичь, так как весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе против агрессора.

Напомним, после очередного раунда переговоров Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), Резников заявил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление российских войск.