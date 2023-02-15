ЗСУ вистачить боєприпасів, аби відбити наступ Росії — Резніков

Сили оборони України мають достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ російських військ. Зокрема, нові поставки від партнерів обговорювалися під час чергового раунду перемовин Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, українське керівництво "не сидить, нічого не роблячи" і давно організувало постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу, а також уклало контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системне постачання.

"Тому поставки є, і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів – ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - зазначив він.

За словами Резнікова, тема запуску виробництва в кожній з країн-партнерів звучить з другого або третього Рамштайну.

"Ми говорили про те, що ми готові, що наша індустрія – як приватна, так і державна, разом, у партнерстві – готова це робити. Тобто це вже не є для нас новиною, це вже рівень обговорення деяких окремих проєктів", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що за результатами засідання 14 лютого Контактної групи з питань оборони України у складі 54 країн вдалося досягнути домовленостей про збільшення постачання Україні озброєнь, однак частину домовленостей варто зберегти в секреті.