США уклали контракти на виробництво боєприпасів для України на понад $500 млн

Армія США уклала контракти з двома компаніями вартістю 522 мільйонів доларів на виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил України.

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Про це повідомляє The Defense Post.

Замовлення отримали компанії Northrop Grumman Systems і Global Military Products.

Зазначається, що замовлення зробили на тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів зі Сполучених Штатів та від інших союзників.

Поставки нових боєприпасів планується розпочати вже в березні 2023 року.

Контракти будуть профінансовані за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагона.

У листопаді 2022 року офіційний представник США заявив, що російські сили випускають близько 20 тисяч артилерійських снарядів на день, натомість Україна використовувала від 4 до 7 тисяч боєприпасів на день. З настанням зими швидкість використання снарядів зменшилася, обидві сторони стикнулися з нестачею боєприпасів.

Нагадаємо, Міністерство оборони США 3 лютого оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму $2,175 млрд. До нового пакету включили ракети великої дальності для установок HIMARS та засоби ППО, у тому числі ЗРК Hawk.