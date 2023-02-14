США попередили Київ, що настає вирішальний період у війні - ЗМІ

Чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена попередили Київ, що переломний момент у війні може буди вже весною 2023 року. Також у Білому домі просять Конгрес виділити для України ще 10 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє The Washington Post.

"В останні місяці війна на сході України перетворилася на повільну м'ясорубку, в якій жодна зі сторін не має переваги. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна перейде в контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про переломний характер кількох наступних місяців вже прямо заявили Києву декілька високопосадовців США.

Наразі адміністрація Байдена працює з Конгресом над затвердженням ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, наступного тижня оголосить ще один великий пакет військової допомоги і введе нові санкції проти Кремля.

Також США напередодні річниці повномасштабної війни прагне дати сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, що підтримка України не слабшає.

Байден і його головні помічники кажуть, що вони сповнені рішучості підтримувати Україну якнайдовше і якнайповніше. Але вони попереджають, що політичний курс може стати жорсткішим після того, як Україна вичерпає поточний пакет допомоги Конгресу, що може статися вже цього літа.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські військові готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак противник не має необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції ресурсів.