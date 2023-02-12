Росіяни втратили віру у спроможність армії РФ до нового масштабного наступу, - ISW

Російські військові готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак противник не має необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції ресурсів.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кадри знищення неорганізованих механізованих військ РФ під Вугледаром спричинили критику російського військового командування з боку місцевих воєнкорів та посіяли сумніви у тому, що армія РФ здатна на новий великий наступ.

Аналітики констатують, що російські військові блогери виглядають деморалізованими і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ у створенні недосяжних очікувань.

Провал під Вугледаром вкотре продемонстрував росіянам, що проблеми їхньої армії нікуди не зникли навіть через рік після вторгнення в Україну.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", – зауважують в ISW.

Там додають, що деякі воєнкори висловлюють думку, що розгромом колони військової техніки наступ біля Вугледару завершився.

Про нездатність росіян до широкомасштабного наступу може свідчити також і відсутність просування на будь-яких інших напрямках, крім бахмутського, де втрати не виправдовують здобутків, вважають в ISW.

Аналітики зауважують, що один із наближених до Кремля військовий блогер стверджував, що в росіян не вийшло швидко просунутися у перші дні свого наступу і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів.

В ISW також вважають, що російські військові не змогли в короткі терміни підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій.

"Нестача відповідних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, є причиною неефективності російської тактики на сьогоднішній день", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, в ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно,передчасно завершитьсяпід час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.