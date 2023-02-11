Проліт ракети над територією Румунії: в ISW оцінили можливі ризики ескалації

Прольоти російських ракет над територією НАТО не спричинять ескалацію, а лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з військовим альянсом.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України

"Триваюча кампанія ракетних ударів Росії на підтримку її незаконного вторгнення в Україну продовжить створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО (як у Польщі 15 листопада 2022 року", - зауважують в ISW.

Аналітики вважають, що НАТО (і окремі країни-члени) повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації.

ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи ризикуватиме безпосередньо ескалацією.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого, яку здійснювала країна-терорист РФ, дві російські ракети перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови.

При цьому Міністерство оборони Румунії заперечило прольот російської ракети неподалік від румунського кордону 10 лютого. Там стверджують, що ракета жодного разу не перетнула повітряний простір країни.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова, щоб укотре вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

Зазначимо, у Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.