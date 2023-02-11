Пролет ракеты над территорией Румынии: в ISW оценили возможные риски эскалации

Пролеты российских ракет над территорией НАТО не повлекут за собой эскалацию, а лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не желает рисковать прямым конфликтом с военным альянсом.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что российские войска выпустили две крылатые ракеты с Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

"Продолжающаяся кампания ракетных ударов России в поддержку ее незаконного вторжения в Украину продолжит создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как эти пролеты или риск инцидентов ПВО (как в Польше 15 ноября 2022 года)", - отмечают в ISW.

Аналитики считают, что НАТО (и отдельные страны-члены) полностью контролируют свой ответ и степень эскалации в ответ на случайные или умышленные российские пролеты или другие провокации.

ISW также продолжает с высокой уверенностью оценивать, что Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли будет рисковать непосредственно эскалацией.

Напомним, во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля, осуществляемой страной-террористом РФ, две российские ракеты пересекли воздушные границы Румынии и Молдовы.

При этом Министерство обороны Румынии отрицало пролет российской ракеты недалеко от румынской границы 10 февраля. Там утверждают, что ракета ни разу не пересекла воздушное пространство страны.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10.18. Ракета пролетела над селом Мокрая (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

Глава МИД Нику Попеску распорядился срочно вызвать посла России в Молдове Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.

Отметим, в Молдове, в Бричанском районе, граничащем с Украиной, 14 января пограничники обнаружили обломки ракеты после массированного русского обстрела.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины. В частности, о таких случаях сообщалось в декабре и октябре .