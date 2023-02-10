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Дві російські ракети "Калібр" перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови
Під час масованої ракетної атаки на Україну, яку здійснює країна-терорист РФ, дві російські ракети перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова", - зазначив він.
Залужний додав, що орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.
За словами головнокомандувача, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.
Слід зауважити, що Румунія є однією з країн членів НАТО.
Зазначимо, у Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу.
Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.