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Дві російські ракети "Калібр" перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови

Дві російські ракети "Калібр" перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови

Під час масованої ракетної атаки на Україну, яку здійснює країна-терорист РФ, дві російські ракети перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови.

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Про це повідомив  головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова", - зазначив він.

Залужний додав, що орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

За словами головнокомандувача, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Слід зауважити, що Румунія є однією з країн членів НАТО.

Зазначимо, у Молдові, в Бричанському районі, який межує з Україною, 14 січня прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Зокрема, про такі випадки повідомлялося у грудні та жовтні.

Автор:
Світлана Манько