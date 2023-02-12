Россияне потеряли веру в способность армии РФ к новому масштабному наступлению, - ISW

Российские военные готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако противник не располагает необходимыми для начала широкомасштабной наступательной операции ресурсами.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что кадры уничтожения неорганизованных механизированных войск РФ под Угледаром повлекли за собой критику российского военного командования со стороны местных военкоров и посеяли сомнения в том, что армия РФ способна на новое большое наступление.

Аналитики констатируют, что российские военные блоггеры выглядят деморализованными и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

Провал под Угледаром еще раз продемонстрировал россиянам, что проблемы их армии никуда не исчезли даже через год после вторжения в Украину.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны начать решительную наступательную операцию", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что некоторые военкоры высказывают мнение, что разгромом колонны военной техники наступление у Угледара завершилось.

О неспособности россиян к широкомасштабному наступлению может свидетельствовать также и отсутствие продвижения по любым другим направлениям, кроме бахмутского, где потери не оправдывают достижений, считают в ISW.

Аналитики отмечают, что один из приближенных к Кремлю военный блогер утверждал, что у россиян не получилось быстро продвинуться в первые дни своего наступления и что они потеряли инициативу из-за быстрого перебрасывания украинскими силами резервов.

В ISW также считают, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.

"Нехватка соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики на сегодняшний день", – подчеркивают аналитики.

Напомним, в ISW считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.