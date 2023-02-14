США предупредили Киев, что наступает решающий период в войне - СМИ

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена предупредили Киев, что переломный момент в войне может произойти уже весной 2023 года. Также в Белом доме просят Конгресс выделить Украине еще 10 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает The Washington Post.

"В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о переломном характере нескольких следующих месяцев уже прямо заявили Киеву несколько чиновников США.

Теперь администрация Байдена работает с Конгрессом над утверждением еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, на следующей неделе объявит еще один крупный пакет военной помощи и введет новые санкции против Кремля.

Также США в канун годовщины полномасштабной войны стремится дать сигнал президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

Байден и его главные помощники говорят, что они полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и полнее. Но они предупреждают, что политический курс может стать жестче после того, как Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгресса, что может произойти уже этим летом.



Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские военные готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако противник не располагает необходимыми для начала широкомасштабной наступательной операции ресурсами.