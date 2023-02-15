США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины более чем на $500 млн

Армия США заключила контракты с двумя компаниями стоимостью 522 миллионов долларов на производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает The Defense Post.

Заказы получили компании Northrop Grumman Systems и Global Military Products.

Отмечается, что заказ сделали на фоне беспокойства, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов из Соединенных Штатов и от других союзников.

Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте 2023 года.

Контракты будут профинансированы за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

В ноябре 2022 года официальный представитель США заявил, что российские силы выпускают около 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как Украина использовала от 4 до 7 тысяч боеприпасов в день. С наступлением зимы скорость использования снарядов снизилась, обе стороны столкнулись с нехваткой боеприпасов.

Напомним, Министерство обороны США 3 февраля объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 2,175 млрд. В новый пакет включили ракеты большой дальности для установок HIMARS и средства ПВО, в том числе ЗРК Hawk.