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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 2,175 млрд.

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Об этом 3 февраля сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга.

Новый пакет состоит из двух частей: $425 млн Украине предоставляется в рамках президентских полномочий и еще $1,75 млрд – в рамках Инициативы США по безопасности помощи Украине (USAI).

По словам Райдера, в новый пакет включили ракеты большой дальности для установок HIMARS и средства ПВО, в том числе ЗРК Hawk.

Журналист издания "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на Пентагон опубликовал полный список вооружения, которое должна получить Украина:

  • два комплекса ПВО HAWK;
  • зенитные установки и боеприпасы;
  • оборудование для формирования инфраструктуры для западных радаров, ракет и ПВО;
  • оборудование для поддержки украинской ПВО;
  • средства для борьбы с дронами;
  • четыре радара;
  • 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, детали для других радаров;
  • беспилотники Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • дополнительные партии 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • 190 пулеметов для борьбы с дронами;
  • 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • противопехотные мины Claymore;
  • зимнее снаряжение;
  • медикаменты;
  • оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Ранее агентство Reuters анонсировало новый пакет военной помощи Украине и тогда сообщалось, что он будет впервые включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

Напомним, в прошлый раз США объявляли о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд, 20 января. Он включает в себя бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы, управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Автор:
Вита Молодан