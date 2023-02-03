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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 2,175 млрд.
Об этом 3 февраля сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга.
Новый пакет состоит из двух частей: $425 млн Украине предоставляется в рамках президентских полномочий и еще $1,75 млрд – в рамках Инициативы США по безопасности помощи Украине (USAI).
По словам Райдера, в новый пакет включили ракеты большой дальности для установок HIMARS и средства ПВО, в том числе ЗРК Hawk.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Журналист издания "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на Пентагон опубликовал полный список вооружения, которое должна получить Украина:
- два комплекса ПВО HAWK;
- зенитные установки и боеприпасы;
- оборудование для формирования инфраструктуры для западных радаров, ракет и ПВО;
- оборудование для поддержки украинской ПВО;
- средства для борьбы с дронами;
- четыре радара;
- 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, детали для других радаров;
- беспилотники Puma;
- высокоточные ракеты;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- дополнительные партии 155-мм артиллерийских снарядов;
- 120-мм минометные снаряды;
- 190 пулеметов для борьбы с дронами;
- 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- противотанковые ракеты;
- противопехотные мины Claymore;
- зимнее снаряжение;
- медикаменты;
- оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.
Ранее агентство Reuters анонсировало новый пакет военной помощи Украине и тогда сообщалось, что он будет впервые включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.
Напомним, в прошлый раз США объявляли о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд, 20 января. Он включает в себя бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы, управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.