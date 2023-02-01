США могут впервые предоставить Украине дальнобойные ракеты, - СМИ

Соединенные Штаты готовят Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, будет впервые включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным собеседников издания, США готовят очередной пакет военной помощи Украине в объеме 2,2 млрд долларов, в котором, вероятно, будут дальнобойные ракеты.

Новый пакет военной помощи также будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые системы Javelin.

Предварительно о новом пакете помощи Соединенные Штаты планируют официально объявить уже на этой неделе.

Один из чиновников сказал, что часть пакета, который, как ожидается, составит 1,725 миллиарда долларов, будет поступать из фонда, известного как "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), позволяющего администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из существующих запасов Пентагона.

Средства USAI пойдут на покупку нового оружия, а именно дальнобойных ракет GLSDB производства компании Boeing, дальность действия которых составляет всего 150 км.

Кроме средств USAI, ожидается, что помощь на сумму более 400 миллионов долларов поступит от фондов Управления изъятия средств президента, позволяющего президенту в экстренных случаях использовать текущие запасы США.

Ожидается, что эта помощь будет включать противоминостойкие машины с защитой от засады (MRAP), управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) и боеприпасы.

По информации Reuters, Соединенные Штаты отклонили запрос Украины на ракету ATACMS дальностью 297 км.

Украина давно настаивает на получении от США и союзников высокоточных ракет ATACMS дальностью до 300 километров, по которым можно стрелять из установок HIMARS.

До сих пор западные союзники отказывались передавать такое оружие по неофициальным сведениям из-за опасений, что украинцы начнут бить ими по целям в глубине российской территории, а это может привести к неконтролируемой эскалации войны.

Также в Белом доме выступили в защиту позиции президента США Джо Байдена не отправлять в Украину истребители F-16.

Напомним, недавно США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд. Он включает бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы, управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.