США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети, - ЗМІ

Сполучені Штати готують Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше включатиме ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та зброю.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, США готують черговий пакет військової допомоги Україні обсягом 2,2 млрд доларів, в якому, ймовірно, будуть далекобійні ракети.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкові системи Javelin.

Попередньо, про новий пакет допомоги Сполучені Штати планують офіційно оголосити вже цього тижня.

Один із чиновників сказав, що частина пакету, який, як очікується, складе 1,725 мільярда доларів, надходитиме з фонду, відомого як "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не з існуючих запасів Пентагону.

Кошти USAI підуть на покупку нової зброї, а саме, далекобійних ракет GLSDB виробництва компанії Boeing, дальність дії якої становить лише 150 км.

Окрім коштів USAI, очікується, що допомога на суму понад 400 мільйонів доларів надійде від фондів Управління вилучення коштів президента, що дозволяє президенту в екстрених випадках використовувати поточні запаси США.

Очікується, що ця допомога включатиме протимінно-стійкі машини із захистом від засідки (MRAP), керовані реактивні системи залпового вогню (GMLRS) і боєприпаси.

За інформацією Reuters, Сполучені Штати відхилили запит України на ракету ATACMS дальністю 297 км.

Україна давно наполягає на отриманні від США та союзників високоточних ракет ATACMS дальністю до 300 кілометрів, якими можна стріляти із установок HIMARS.

Досі західні союзники відмовлялися передавати таку зброю — за неофіційними відомостями через побоювання, що українці почнуть бити ними по цілях в глибині російської території, а це може призвести до неконтрольованої ескалації війни.

Також у Білому домі виступили на захист позиції президента США Джо Байдена не відправляти в Україну винищувачі F-16.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси, керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.