У річницю Чорнобильської катастрофи НБУ випустив нову пам'ятну монету

Сьогодні, 26 квітня, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це – четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Чому лелека?

Як пояснюють в НБУ, лелека чорний – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні.

Це один із двох видів лелек, що зустрічається у фауні України. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від білого лелеки, цей птах – дуже обережний та намагається уникати людей, тому представників його виду побачити можна дуже рідко.

Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями.

"Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення", - підкреслюють в НБУ.

Як виглядає монета?

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).

Як придбати монету

Як повідомляють в регуляторі, придбати монету можна буде вже відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") – у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Зауважимо, 13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун".

Нагадаємо також, що НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. На відміну від пам'ятних монет, що випускаються відносно невеликим тиражем, ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.