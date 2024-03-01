НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Батьківське щастя": як придбати

Сьогодні, 1 березня, в перший день весни, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Радість батьківства – особлива та ні з чим незрівнянна. Зараз для багатьох українців вона затьмарена війною та, попри все, вони обирають стати батьками. Адже діти – це щастя, наше продовження і майбутнє нашої України", - підкреслюють в НБУ.

Як виглядає монета

На аверсі монети розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

Пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Тираж монети – до 100 тис. штук (у сувенірній упаковці).

Як придбати монету?

Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу – 15 тисяч.

Нагадаємо, 23 лютого Національний банк України випустив у обіг нову пам'ятну банкноту під назвою "Єдність рятує світ". З початку повномасштабної війни це вже друга пам'ятна банкнота.