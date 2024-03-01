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НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Батьківське щастя": як придбати
Сьогодні, 1 березня, в перший день весни, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Радість батьківства – особлива та ні з чим незрівнянна. Зараз для багатьох українців вона затьмарена війною та, попри все, вони обирають стати батьками. Адже діти – це щастя, наше продовження і майбутнє нашої України", - підкреслюють в НБУ.
Як виглядає монета
На аверсі монети розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.
Пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
Тираж монети – до 100 тис. штук (у сувенірній упаковці).
Як придбати монету?
Із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").
Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу – 15 тисяч.
Нагадаємо, 23 лютого Національний банк України випустив у обіг нову пам'ятну банкноту під назвою "Єдність рятує світ". З початку повномасштабної війни це вже друга пам'ятна банкнота.