НБУ ввел в обращение памятную монету "Родительское счастье": как купить

Сегодня, 1 марта, в первый день весны, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Родительское счастье".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Радость отцовства – особенная и ни с чем несравнимая. Сейчас для многих украинцев она омрачена войной и, несмотря ни на что, они выбирают стать родителями. Ведь дети – это счастье, наше продолжение и будущее нашей Украины", - подчеркивают в НБУ.

Как выглядит монета

На аверсе монеты размещена композиция: родительские руки, нежно держащие ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облачках среди игрушек (выполнен цветной печатью). Над младенцем – погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дающая безмятежные сны, чувство покоя и уюта.

Памятная монета "Родительское счастье" изготовлена по нейзильберу и имеет номинал 5 гривен.

Тираж монеты – до 100 тысяч штук (в сувенирной упаковке).

Как приобрести монету?

С 7 марта 2024 монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

В общей сложности через интернет-магазин НБУ планируется реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продажи – 15 тысяч.

Напомним, 23 февраля Национальный банк Украины выпустил в обращение новую памятную банкноту под названием "Единство спасает мир". С начала полномасштабной войны это уже вторая памятная банкнота.