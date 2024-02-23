Нацбанк вводит в обращение памятную банкноту "Единство спасает мир"

23 февраля Национальный банк Украины выпустил в обращение новую памятную банкноту под названием "Единство спасает мир". С начала полномасштабной войны это уже вторая памятная банкнота.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Памятная банкнота номиналом в 50 гривен имеет уникальную серию ЕС и подпись главы Нацбанка и является законным средством оплаты на территории Украины. Ее размеры – 80х165 мм.

Общий тираж ограничен и составляет 300 тысяч копий. Продажа начнется с 7 марта 2024 через интернет-магазин НБУ и выбранные банки, такие как Укргазбанк, Радабанк, Таскомбант и ПриватБанк.

Особенности банкноты и дизайн

Отмечено, что памятная банкнота содержит все современные элементы защиты, включая водяной знак, защитную ленту, сквозной элемент, оптически сменные элементы и другие, гарантирующие ее подлинность.

Дизайн банкноты, выполненный в вертикальном формате, включает символические изображения единства, поддержки и сострадания, отражая непобедимый дух украинского народа и солидарность международного сообщества.

Согласно описанию Нацбанка, на фоне изображена женщина в военном шлеме, устремленная взглядом на запад. Внизу, на фоне изображения земного шара, представлена Европа, из которой отходят маршруты помощи Украине, символизируя международную поддержку и солидарность. Между этими путями расположены стилизованные сердца, отражающие жертвенность и эмпатию.

Водяной знак занимает центральную верхнюю часть, а рядом с ним расположен элемент в форме шеврона Вооруженных сил Украины и специальный тактильный элемент для людей с ограниченными возможностями зрения. Слева от водяного знака расположено название "Украина" и малый государственный герб.

Основное изображение обратной стороны банкноты – сжатые руки, символизирующие сотрудничество, взаимопомощь и партнерство на фоне стилизованного трезубца.

В верхней части находится стилизованное изображение цифрового обозначения номинала, образованное защитной сеткой.

Банкнота "Помним! Не простим!"

Напомним, Национальный банк 23 февраля выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Ее тираж также составлял 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность.

В первый день продажи банкноты "Помним! Не простим!", украинцы рекордно быстро выкупили всю первую часть тиража - 3 тысячи банкнот.