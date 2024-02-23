Нацбанк вводить у обіг пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ"

23 лютого Національний банк України випустив у обіг нову пам'ятну банкноту під назвою "Єдність рятує світ". З початку повномасштабної війни це вже друга пам'ятна банкнота.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Пам'ятна банкнота номіналом у 50 гривень, має унікальну серію ЄС та підпис голови Нацбанку і є законним засобом оплати на території України. Її розміри - 80х165 мм.

Загальний тираж обмежений і становить 300 тисяч копій. Продаж розпочнеться з 7 березня 2024 року через інтернет-магазин НБУ та обрані банки, такі як Укргазбанк, Радабанк, Таскомбант і ПриватБанк.

Особливості банкноти та дизайн

Зазначено, що пам’ятна банкнота містить всі сучасні елементи захисту, включаючи водяний знак, захисну стрічку, наскрізний елемент, оптично-змінні елементи та інші, що гарантують її автентичність.

Дизайн банкноти, який виконаний у вертикальному форматі, включає символічні зображення єдності, підтримки та співчуття, відображаючи непереможний дух українського народу та солідарність міжнародної спільноти.

Згідно з описом Нацбанку, на фоні зображена жінка в військовому шоломі, спрямована поглядом на захід. Внизу, на фоні зображення земної кулі, представлено Європу, з якої відходять маршрути допомоги Україні, символізуючи міжнародну підтримку та солідарність. Між цими шляхами розташовані стилізовані серця, що відображають жертовність та емпатію.

Водяний знак займає центральну верхню частину, а поряд з ним розміщено елемент у формі шеврона Збройних Сил України та спеціальний тактильний елемент для людей з обмеженими можливостями зору. З лівого боку від водяного знака розташовано назву "Україна" та малий державний герб.

Основне зображення зворотного боку банкноти – стиснуті руки, що символізують співпрацю, взаємодопомогу та партнерство на тлі стилізованого тризуба.

У верхній частині розміщено стилізоване зображення цифрового позначення номіналу, утворене захисною сіткою.

Банкнота "Пам'ятаємо! Не пробачимо!"

Нагадаємо, Національний банк 23 лютого випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", присвячену роковинам початку повномасштабної війни в Україні. Її тираж також становив 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності.

В перший день продажу банкноти "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", українці рекордно швидко викупили всю першу частину тиражу - 3 тисячі банкнот.