Українці рекордно швидко викупили першу частину тиражу банкнот "Пам'ятаємо! Не пробачимо!": коли з'явиться наступна частина

Українці в перший день продажу пам'ятної банкноти "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", присвячену роковинам початку повномасштабної війни в Україні, рекордно швидко викупили всю першу частину тиражу - 3 тисячі банкнот.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Попит на неї був просто неймовірним! Доступні для продажу в цей день 3 тисячі банкнот користувачі сайту викупили рекордно швидко. Нам шкода, що далеко не всі змогли придбати пам’ятну банкноту саме в перший день реалізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме така кількість тиражу пов'язана з особливостями підготовки пам’ятних банкнот для реалізації: пакування банкнот, логістика відправлень тощо.

У понеділок, 27 лютого, інтернет-магазин знову буде готовий реалізувати наступну доступну частину тиражу – 3 тисячі банкнот.

І далі, упродовж цього та наступного тижнів, в інтернет-магазин регулярно надходитимуть нові партії банкнот для продажу – орієнтовно по 3 тисячі банкнот щодня.

В НБУ нагадали, що вже у березні банкноти стануть доступні для реалізації і в банках-дистриб’юторах.

Нагадаємо, Національний банк 23 лютого випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", присвячену роковинам початку повномасштабної війни в Україні. Ця банкнота унікальна, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Її тираж – обмежений. Він становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності.