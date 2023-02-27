Украинцы рекордно быстро выкупили первую часть тиража банкнот "Помним! Не простим!": когда появится следующая часть

Украинцы в первый день продажи памятной банкноты "Помним! Не простим!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны в Украине, рекордно быстро выкупили всю первую часть тиража – 3 тысячи банкнот.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Спрос на нее был просто невероятным! Доступные для продажи в этот день 3 тысячи банкнот пользователи сайта выкупили рекордно быстро. Нам жаль, что далеко не все смогли приобрести памятную банкноту именно в первый день реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно такое количество тиража связано с особенностями подготовки памятных банкнот к реализации: упаковка банкнот, логистика отправлений и т.д.

В понедельник, 27 февраля, интернет-магазин снова будет готов реализовать следующую доступную часть тиража – 3 тысячи банкнот.

И дальше, в течение этой и следующей недель, в интернет-магазин будут регулярно поступать новые партии банкнот для продажи – ориентировочно по 3 тысячи банкнот ежедневно.

В НБУ напомнили, что уже в марте банкноты станут доступны для реализации и в банках-дистрибьюторах.

Напомним, Национальный банк 23 февраля выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Эта банкнота уникальна, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально. Ее тираж – ограничен. Он составляет 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность.