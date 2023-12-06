В Україні запустили в обіг багатомільйонним тиражем нову 10-гривневу монету (ФОТО)

Національний банк України 6 грудня з приводу Дня Збройних сил України презентував нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил ЗСУ". Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Представили нову монету голова фінрегулятора Андрій Пишний та командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Крім того, участь у презентації взяв військовослужбовець та Герой України полковник В'ячеслав Пятаков.

Зазначимо, що Командування об’єднаних сил ЗСУ є окремим органом військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) для проведення об’єднаних операцій за завданням верховного головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ.

Аверс нової монети є ідентичним з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Фото: НБУ Фото: НБУ Фото: НБУ Фото: НБУ

На реверсі монети в центрі зображено емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ. Як і всі інші обігові монети України, вона є обов’язковою до приймання за номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптором став Володимир Дем’яненко.

"На монеті ми зобразили емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ – традиційну козацьку зброю – пірнач на фоні двох схрещених шабель. Цей шеврон, втілений в монеті, є дуже чітким і промовистим. Бо насправді ви ті, хто успадкував столітню звитягу українського воїнства", - зазначив Пишний.

Монету виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Її маса становить 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 мільйонів штук (у тому числі 500 тисяч у сувенірному пакованні). Гурт монети – рифлений. Її будуть поступово вводити в обіг з 6 грудня.

Водночас згадана частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики (20 тисяч штук) з 25 монет кожний. На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, буде зображено емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Продаж такого сувеніру розпочнається також вже з 6 грудня. Зокрема, 10 тисяч роликів буде реалізовано через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку. Банки-дистриб’ютори (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк) будуть продавати їх у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальніша інформація про початок реалізації та точки продажу має бути повідомлена на їхніх сайтах.

Нагадаємо також, що у вересні НБУ вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старих зразків на нові до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після нього, хоча раніше планувалося припинити його з жовтня.