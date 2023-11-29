НБУ презентував пам’ятну монету "Українська мова" з нейзильберу

29 листопада Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Українська мова" з нейзильберу (сплав міді, нікелю і цинку). Монета має номінал 5 гривень.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Тираж монети становитеме до 75 000 штук, всі вони будуть у сувенірному пакуванні. Продаж стартує з 29 листопада.

Як виглядає пам’ятна монета

Діаметр монети становить 3,5 см.

На аверсі розміщено стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови. Також присутня текстура, яка відтворює контури літер української абетки, створюючи враження гнізда, символізуючи дім і оберіг сім'ї.

У центрі літери – малий державний герб України, унизу – напис УКРАЇНА, номінал монети 5 та графічний знак гривні, рік карбування монети – 2023 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі – представлена стилізована композиція з літер української абетки, де особливу увагу приділено літерам Ґ, Ї, Є, І, які відзначають українську мову серед інших культур, які використовують кирилицю.

Фактурні літери утворюють фразу "наша мова України". Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої і інформаційні мережі.

Згідно з даними інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ, вартість монети у сувенірному пакуванні становитиме 135 гривень.

Нагадаємо, 27 жовтня, НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова". Її номінал 10 гривень, а тираж становив – до 5 тисяч штук.