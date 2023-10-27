НБУ презентував нову пам’ятну монету "Українська мова" (ФОТО)

У День української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Срібна пам’ятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ. І українською прозвучить на весь світ таке бажане слово – ПЕРЕМОГА!", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан, який презентував пам’ятну монету.

Як виглядає монета

Пам’ятна монета "Українська мова" виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію “Духовні скарби України”.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

На її аверсі розміщено стилізовану літеру “Їˮ із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери – малий Державний Герб України. На дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).

На реверсі монети – стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею.

Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів “наша мова України”. Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.

Як придбати пам’ятну монету "Українська мова"

Придбати срібну пам’ятну монету “Українська мова” можна вже з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2 500 тисяч монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу.

Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, Національний банк 29 вересня ввів у обіг пам'ятні монети номіналом 10 гривень, які випущені на честь українського борщу.