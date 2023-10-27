НБУ представил новую памятную монету "Украинский язык" (ФОТО)

В День украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября, Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".

Об этомсообщила пресс-служба НБУ.

"Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке звучит дух свободы, поражающий весь мир. И на украинском прозвучит на весь мир такое желаемое слово – ПОБЕДА!", - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, который презентовал памятную монету.

Как выглядит монета

Памятная монета "Украинский язык" изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж – до 5 тысяч штук. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины".

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

На ее аверсе размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо (как символ дома и оберег семьи).

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые отличают украинский язык фонетически и графически среди других культур, пользовательских кириллицей.

Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение “наша мова України”. Элементы композиции реверса подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Как приобрести памятную монету "Украинский язык"

Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") по мере их отгрузки. -монетным двором НБУ: Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, Национальный банк 29 сентября ввел в обращение памятные монеты номиналом 10 гривен, выпущенные в честь украинского борща.