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НБУ випустив монету на честь борщу: її пофарбовано у відповідний колір

монета борщ
Фото: НБУ

Національний банк 29 вересня ввів у обіг пам'ятні монети, випущені на честь українського борщу. Як ідеться на сайті фінрегулятора, зокрема випущено монети зі срібла номіналом 10 гривень.

Монета випущена тиражем 2500 екземплярів, має масу дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г, діаметр 38,6 мм. Художником виступив Миколай Кочубей, скульптором - Володимир Атаманчук.

Крім цього, випущено аналогічну монету з нейзильберу діаметром 35 мм, масою 16,54 г та тиражем 75 тисяч штук. Вона буде продаватися у червоній сувенірній упаковці, на якій, зокрема, зображено інгредієнти страви - буряк, моркву та капусту.

"Світ наповнений кулінарними шедеврами, та самобутньою стравою, що найповніше передає смак і багатовікову культуру України, є український борщ. Для українців борщ – це більше, ніж просто страва. З плином часу український борщ отримав визнання в усьому світі, ставши символом української кухні і втіленням української традиції", - зазначається в описі монети.

Як вказують в Нацбанку, борщ шанують усюди, а рецепт приготування передають із покоління в покоління. У 2022 році ЮНЕСКО внесла український борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони, що покликано поширювати знання про культурні та гастрономічні традиції України по всьому світу.

На аверсі монети зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує "неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя", оздобленої орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу.

Фото 2 — НБУ випустив монету на честь борщу: її пофарбовано у відповідний колір

На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом: у центрі зображено тарілку з борщем, "що неначе бурхливе озеро символізує глибинну українську культуру і традиції". Завдяки використанню тамподруку сам борщ на зображенні має темночервоний колір.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов