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"Укрпошта" випустила благодійний блок марок із західною зброєю, наданою Україні
"Укрпошта" з 29 вересня вводить в обіг поштовий блок "Зброя Перемоги. Світ з Україною", який продовжує випуск "Зброя Перемоги" 2022 року. Про це йдеться в повідомленні поштового оператора.
Блок включає шість марок з найкращими зразками іноземної зброї, що була надана країнами-учасницями міжнародної коаліції на підтримку України. Повідомляється, що спецпогашення пройдуть 29 вересня в Києві та регіонах України.
Тираж поштового блоку складає 160 тисяч примірників. Номінал кожної марки — F = 23 гривні (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) плюс 2 гривні (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі).
Вартість всього блоку становить 150 гривень, з яких 12 гривень, відповідно, становить донат. Також до поштового блоку випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та картку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На нових поштових марках зображені основні бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина); зенітно-ракетний комплекс Patriot (США); самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція), а також бойова машина піхоти M2 Bradley (США). На ще одній зображено них усіх.
Зазначається, що випуск створено за сприяння Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні.
Авторами випуску є художники-графіки Сергій та Олександр Харуки, які мають вагомий досвід у створенні ескізів української поштової продукції, а також пам'ятних монет, які випускає Національний банк України.
З 25 вересня в поштовому маркеті відкрито передзамовлення на набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта та картки. Одночасно можна придбати не більше 10 поштових наборів.
Відправлення замовлень розпочнеться після 29 вересня — дати введення випуску в обіг. При цьому кожен користувачь вже може придбати конверт "Перший день", відправлення якого, на відміну від марок, здійснюватиметься за фактом замовлення.