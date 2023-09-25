"Укрпошта" випустила благодійний блок марок із західною зброєю, наданою Україні

"Укрпошта" з 29 вересня вводить в обіг поштовий блок "Зброя Перемоги. Світ з Україною", який продовжує випуск "Зброя Перемоги" 2022 року. Про це йдеться в повідомленні поштового оператора.

Блок включає шість марок з найкращими зразками іноземної зброї, що була надана країнами-учасницями міжнародної коаліції на підтримку України. Повідомляється, що спецпогашення пройдуть 29 вересня в Києві та регіонах України.

Тираж поштового блоку складає 160 тисяч примірників. Номінал кожної марки — F = 23 гривні (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) плюс 2 гривні (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі).

Вартість всього блоку становить 150 гривень, з яких 12 гривень, відповідно, становить донат. Також до поштового блоку випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та картку.

На нових поштових марках зображені основні бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина); зенітно-ракетний комплекс Patriot (США); самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція), а також бойова машина піхоти M2 Bradley (США). На ще одній зображено них усіх.

Зазначається, що випуск створено за сприяння Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні.

Авторами випуску є художники-графіки Сергій та Олександр Харуки, які мають вагомий досвід у створенні ескізів української поштової продукції, а також пам'ятних монет, які випускає Національний банк України.

З 25 вересня в поштовому маркеті відкрито передзамовлення на набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта та картки. Одночасно можна придбати не більше 10 поштових наборів.

Відправлення замовлень розпочнеться після 29 вересня — дати введення випуску в обіг. При цьому кожен користувачь вже може придбати конверт "Перший день", відправлення якого, на відміну від марок, здійснюватиметься за фактом замовлення.