"Укрпочта" выпустила благотворительный блок марок с западным оружием, переданным Украине

"Укрпочта" с 29 сентября вводит в обращение почтовый блок "Оружие Победы. Мир с Украиной", продолжающий выпуск "Оружие Победы" в 2022 году. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

Блок включает шесть марок с лучшими образцами иностранного оружия, предоставленного странами-участницами международной коалиции в поддержку Украины. Сообщается, что спецпогашения пройдут 29 сентября в Киеве и регионах Украины.

Тираж почтового блока составляет 160 тысяч экземпляров. Номинал каждой марки — F = 23 гривны (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) плюс 2 гривны (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).

Стоимость всего блока составляет 150 гривен, из которых 12 гривен, соответственно, составляет донат. Также к почтовому блоку выпущен конверт первого дня, немаркированный художественный конверт и карточка.

На новых почтовых марках изображены основные боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия); зенитно-ракетный комплекс Patriot (США); самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция), а также боевая машина пехоты M2 Bradley (США). На еще одной изображены все они.

Отмечается, что выпуск создан при содействии Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а также посольств США, Великобритании, Германии и Франции в Украине.

Авторы выпуска - художники-графики Сергей и Александр Харуки, имеющие весомый опыт в создании эскизов украинской почтовой продукции, а также памятных монет, которые выпускает Национальный банк Украины.

С 25 сентября в почтовом маркете открыт предзаказ на набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и карточки. Одновременно можно приобрести не больше 10 почтовых наборов.

Отправка заказов начнется после 29 сентября – даты ввода выпуска в обращение. При этом каждый пользователь уже может приобрести конверт "Первый день", отправка которого, в отличие от марок, будет производиться по факту заказа.