"Истребители зла". "Укрпочта" открыла продажи новой военной марки

"Укрпочта" объявила о продаже с 4 августа новой почтовой марки "Истребители зла", посвященной дню Воздушных сил ВСУ и современным западным истребителям F-16.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Номинал почтовой марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 16,00 грн – сумма благотворительного взноса, который будет направлен на приобретение беспилотников.

Тираж – 600 тыс. экземпляров. Цена марочного листа – 156,00 грн.

Также к марке выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт, карточку. Почтовый набор можно купить в отделениях "Укрпочты" по всей стране, официальном онлайн-магазине, на маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, "Укрпочта" подготовила тематический мерч – эксклюзивную сувенирную терку, отверстия которой выполнены в форме самолетов F-16. Заказать такую продукцию можно только в почтовом маркете по ссылке.

Как отмечается, с момента анонсирования марки 12 июля уже предзаказали 29,5 тыс. почтовых наборов.

F-16 для Украины: хронология договоренностей

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 июля подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 будут летать в Украине под управлением украинских пилотов до конца марта 2024 года.

Президент Владимир Зеленский 12 июля по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил о договоренностях начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях F-16 в августе.