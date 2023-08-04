"Винищувачі зла". "Укрпошта" відкрила продажі нової воєнної марки

"Укрпошта" оголосила про продаж з 4 серпня нової поштової марки "Винищувачі зла", присвячену дню Повітряних сил ЗСУ та сучасним західним винищувачам F-16.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Номінал поштової марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) + 16,00 грн – сума благодійного внеску, який буде спрямовано на придбання безпілотників.

Тираж – 600 тис. примірників. Ціна маркового аркуша – 156,00 грн.

Також до марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт, картку. Поштовий набір можна придбати у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, офіційному онлайн-магазині, на маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, Укрпошта підготувала тематичний мерч – ексклюзивну сувенірну терку, отвори якої виконані у формі літаків F-16. Замовити таку продукцію можна лише в поштовому маркеті за посиланням.

Як зазначається, з моменту анонсування марки 12 липня вже передзамовили 29,5 тис. поштових наборів.

F-16 для України: хронологія домовленостей

Міністр оборони України Олексій Резніков 11 липня підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 будуть літати в Україні під керуванням українських пілотів до кінця березня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський 12 липня за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив про домовленості розпочати навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16 у серпні.