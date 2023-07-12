Коли в українському небі з'являться перші винищувачі F-16: відповідь Кулеби

Перші винищувачі F-16 будуть літати в Україні під керуванням українських пілотів до кінця березня 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю "Радіо Свобода".

За його словами, паралельно з початком тренувань пілотів триватиме підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих повітряних суден.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку", – сказав дипломат.

Однак він зауважив, що треба готувати інженерів, техніків, інфраструктуру, і є багато нюансів, тому графік може зсунутися.

"Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", – додав Кулеба.

F-16 для України: хронологія домовленостей

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.

Своєю чергою президент США Джо Байден говорив про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

А міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.

І ось учора, 11 липня, Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Як писало Reuters, коаліція розпочне навчання на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому навчальний центр буде створено в Румунії. Однак наразі жодна країна не взяла на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну.