США отримали запит від Данії щодо навчання українських пілотів на F-16

Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ".

"Ми отримали від Данії запит щодо підтримки програми підготовки на F-16", - зазначив він.

За його словами, за процедурою, інші країни подають такі запити через Державний департамент США, які потім надходять для розгляду в Міністерство оборони. Наразі запит перебуває на розгляді.

Райдер пояснив, що оскільки йдеться про літак американського виробництва, необхідно пройти формальну процедуру, яка дозволить третій стороні використовувати свої F-16 для проведення навчань з українською стороною.

"Що ми очікуємо далі, це те, що до кінця року, вочевидь, навчання на F-16 розпочнуться десь у Європі. Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із нашими союзниками, щоби реалізувати цю підготовку", - додав він.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня має бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Зазначимо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літаках становить чотири ескадрильї.

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