США получили запрос от Дании на обучение украинских пилотов на F-16

Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании о подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

"Мы получили от Дании запрос о поддержке программы подготовки на F-16", – отметил он.

По его словам, по процедуре другие страны подают такие запросы через Государственный департамент США, которые затем поступают для рассмотрения в Министерство обороны. В настоящее время запрос находится на рассмотрении.

Райдер пояснил, что поскольку речь идет о самолете американского производства, необходимо пройти формальную процедуру, позволяющую третьей стороне использовать свои F-16 для проведения учений с украинской стороной.

"Что мы ожидаем дальше, это то, что до конца года, по всей видимости, учения на F-16 начнутся где-то в Европе. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы реализовать эту подготовку", - добавил он.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Отметим, что для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи.

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