США и союзники договариваются о передаче Украине истребителей F-16 - NBC News

Вместе с союзниками США намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16. Решено, что самолеты "не обязательно будут поступать напрямую из США".

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Джозефа Байдена.

В настоящее время сформирована только договоренность. Время, когда Украина получит истребители и какие страны их предоставят, остается темой для обсуждения. В то же время, по словам источника, "F-16 не будут использоваться для предстоящего контрнаступления ВСУ".

"В ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – цитирует NBC News чиновника.

Информация о передаче Украине F-16 появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Хотя сначала он был категорически против передачи Украине истребителей, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужен F-16. В целом это решение зависит именно от Соединенных Штатов.