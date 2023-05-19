Зеленский поедет на саммит G7 и встретится с Байденом – ОП

Президент Владимир Зеленский все же отправится на саммит лидеров G7 в Японию, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"То событие, над которым работала команда президента, оно наконец-то уже официально сегодня произошло. Сообщение президента Байдена (об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 - Delo.ua) , с которым президент будет встречаться в ближайшие дни и я думаю, что уже в деталях будет проговаривать не только этот вопрос, но и многие другие вопросы", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня можно говорить о создании "авиационной коалиции".

Руководитель ОП также подтвердил, что Зеленский поедет на саммит G7 в Японию и там встретится с Байденом.

Напомним, в ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 в онлайн-режиме. Хотя ранее сообщалось о возможном личном визите в Японию на саммит.