США примут участие в "коалиции истребителей" и будут обучать украинских пилотов на F-16

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Об этом высокопоставленный чиновник администрации президента сообщил CNN.

Стороны предварительно договорились, что обучение может быть организовано в одной из стран Европы, но американские инструкторы могут участвовать. По словам источника, подготовка к учениям может занять несколько месяцев, но по оптимистическим прогнозам несколько недель.

В Белом доме отмечают, что дискуссии по усовершенствованию украинских Воздушных сил "отражают долгосрочную преданность Украине". В целом, США с союзниками сосредоточились на обеспечении Украины подавляющим большинством систем, вооружения и обучения, необходимых для проведения наступательных операций.

CNN обращает внимание на то, что произошел переломный момент: сначала Байден был категорически против передачи Украине истребители, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужны F-16. Решение о передаче Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов.

Напомним, после недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.