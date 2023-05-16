Украина рассчитывает на 40-50 истребителей F-16 от союзников, — Минобороны

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что союзники объединятся и примут решение о передаче украинской стороне нескольких десятков западных истребителей F-16.

Об этом он сказал изданию Politico.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок", - говорится в статье издания, которое цитирует советника министра.

Потребность в современных самолетах, как отмечают в Минобороны, стала более острой после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые бомбы, достигающие целей на больших расстояниях.

Украина пока не имеет ничего, "что могло бы остановить российские самолеты", которые запускают такие бомбы, подчеркнул Сак.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак", – подытожил он.

Напомним, что действительно ранее цель Киева по созданию "танковой коалиции" была достигнута. Украина получила десятки танков, в частности, Leopard 1, 2 от разных союзников. Хотя продолжительное время эта позиция была закрыта: западные партнеры отказывались передавать тяжелое вооружение.

В настоящее время продолжается аналогичная дискуссия по истребителям, в частности, F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.