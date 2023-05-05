Украина получит 80 танков Leopard 1 от Дании и Германии

Дания вместе с Германией пришлет в Украину 80 танков Leopard 1, которые будут готовы уже в июне. Об этом, как сообщило TV2 Nyheder, заявил министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в Украине.

"Первые поставки помощи, которую мы сейчас увидим, мы бы назвали очень большими. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное количество”, - отметил Троэлс Лунд Поульсен.

Министр обороны Дании находится вместе немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, где чиновники встретятся с датскими инструкторами, которые учат украинцев готовиться к использованию танков.

По данным министерства, подготовка украинских военных продлится около месяца.

Танки Leopard 1 были выведены из обороны Дании в 2005 году, поэтому они не так современны и эффективны, как преемник Leopard 2.

Как стало известно в апреле, в рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Эти танки представляют собой дополнение к сотне танков Leopard 1, о передаче которых Дания сообщала ранее.

Ожидается, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в начале 2024 года.

Кроме того, восемь танков Leopard 2, которые анонсировала Канада Украине, уже доставили в Польшу.

В марте Финляндия объявила новый пакет помощи для Украины, который будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и еще три танка Leopard 2, которые предназначены для разминирования.