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Украина получит 80 танков Leopard 1 от Дании и Германии
Дания вместе с Германией пришлет в Украину 80 танков Leopard 1, которые будут готовы уже в июне. Об этом, как сообщило TV2 Nyheder, заявил министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в Украине.
"Первые поставки помощи, которую мы сейчас увидим, мы бы назвали очень большими. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное количество”, - отметил Троэлс Лунд Поульсен.
Министр обороны Дании находится вместе немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, где чиновники встретятся с датскими инструкторами, которые учат украинцев готовиться к использованию танков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным министерства, подготовка украинских военных продлится около месяца.
Танки Leopard 1 были выведены из обороны Дании в 2005 году, поэтому они не так современны и эффективны, как преемник Leopard 2.
Как стало известно в апреле, в рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.
Эти танки представляют собой дополнение к сотне танков Leopard 1, о передаче которых Дания сообщала ранее.
Ожидается, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в начале 2024 года.
Кроме того, восемь танков Leopard 2, которые анонсировала Канада Украине, уже доставили в Польшу.
В марте Финляндия объявила новый пакет помощи для Украины, который будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и еще три танка Leopard 2, которые предназначены для разминирования.