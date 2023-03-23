Финляндия объявила новый пакет помощи для Украины: в нем будут танки для разминирования и другое вооружение

Финляндия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи, которые включает тяжелое вооружение, боеприпасы и еще три танка Leopard 2, предназначенные для разминирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Также помощь будет предусматривать обучение украинских специалистов на этих танках.

Из соображений безопасности Минобороны не раскрывает все содержание пакета и сроки его доставки.

Стоимость нового пакета поддержки составляет 161 млн евро. Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины Финляндия выделила помощь на 910 млн евро.

"С точки зрения оборонной борьбы Украины вся материальная помощь жизненно необходима. Мы и дальше будем решительно поддерживать Украину в противодействии жестокой атаке России", - высказался министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Напомним, в конце января стало известно, что Финляндия присоединится к "танковой коалиции" для Украины.

А 23 февраля в Финляндии сообщили о принятии 13 пакета помощи для Украины. В него вошли, в частности, три танка Leopard 2 для разминирования.