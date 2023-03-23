Фінляндія оголосила новий пакет допомоги для України: в ньому будуть танки для розмінування та інше озброєння

Фінляндія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги, який включатиме важке озброєння, боєприпаси та ще три танки Leopard 2, які призначені для розмінування. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Також допомога передбачатиме навчання українських фахівців на цих танках.

Із міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета й терміни доставки.

Вартість нового пакета підтримки становить 161 млн євро. Загалом із початку повномасштабної війни РФ проти України Фінляндія виділила допомогу на 910 млн євро.

"З точки зору оборонної боротьби України вся матеріальна допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій атаці Росії", – висловився міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що Фінляндія долучиться до "танкової коаліції" для України.

А 23 лютого у Фінляндії повідомили про ухвалення 13-го пакета допомоги для України. До нього ввійшли, зокрема, три танки Leopard 2 для розмінування.