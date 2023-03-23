Україна звернулася до Фінляндії з проханням передати літаки "Hornet"

Україна надіслала до Фінляндії запит з пропозицією трьохсторонніх переговорів між Фінляндією, Україною та США, щодо передачі фінських винищувачів "Hornet".

Прохання про переговори надійшов після того, як прем'єр Санна Марін у Києві обговорила з президентом Володимиром Зеленським можливість передачі літаків, які будуть зняті з озброєння у Фінляндії, повідомляє Helsingin Sanomat із посиланням на власні джерела.

Термін служби фінських винищувачів "Hornet" вже добігає кінця, і їх планують замінити на нові американські винищувачі F-35. Виведення з експлуатації першої партія "Hornet" плпнується не раніше, ніж через два-три роки.

Обговорення передачі винищувачів неможливе без США і потребує їхнього схвалення, оскільки Hornets були виготовлені американською компанією.

Санна Марін відвідала Київ 10 березня. Тоді ж, на зустрічі з Зеленським, вона заявила, що її країна могла би розглянути надання Україні винищувачів "Hornet".

В свою чергу міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у коментарі Iltalehti заявив, що Марін не обговорювала з ним ідею передачі винищувачів. За його словами, Фінляндія отримає американські F-35 з 2026 року, однак у найближчі роки країні знадобляться Hornet.