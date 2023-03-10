- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Прем'єр-міністр Фінляндії прибула до Києва на похорон Героя України ("Да Вінчі")
До Києва 10 березня приїхала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Разом із президентом Володимиром Зеленським вона прийшла до Михайлівського собору на церемонію прощання з комбатом Дмитром Коцюбайлом.
Про це повідомило "Суспільне".
На Майдані Незалежності зібралися сотні людей, які прийшли вшанувати та попрощатися з Коцюбайлом з позивним "Да Вінчі", якому за життя присвоїли звання Героя України.
Санна Марін з Зеленьским прощалися з Героєм спочатку саме в Михайлівському соборі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згодом пресслужба Зеленського повідомила, що президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.
Нагадаємо, про загибель Дмитра Коцюбайла, бійця 67-ї окремої механізованої бригади стало відомо 7 березня. За словами Зеленського, це сталося в бою під Бахмутом Донецької області.