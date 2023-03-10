Прем'єр-міністр Фінляндії прибула до Києва на похорон Героя України ("Да Вінчі")

До Києва 10 березня приїхала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Разом із президентом Володимиром Зеленським вона прийшла до Михайлівського собору на церемонію прощання з комбатом Дмитром Коцюбайлом.

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Про це повідомило "Суспільне".

На Майдані Незалежності зібралися сотні людей, які прийшли вшанувати та попрощатися з Коцюбайлом з позивним "Да Вінчі", якому за життя присвоїли звання Героя України.

Санна Марін з Зеленьским прощалися з Героєм спочатку саме в Михайлівському соборі.

Згодом пресслужба Зеленського повідомила, що президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

Нагадаємо, про загибель Дмитра Коцюбайла, бійця 67-ї окремої механізованої бригади стало відомо 7 березня. За словами Зеленського, це сталося в бою під Бахмутом Донецької області.