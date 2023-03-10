Премьер-министр Финляндии прибыла в Киев на похороны Героя Украины ("Да Винчи")

В Киев 10 марта приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Вместе с президентом Владимиром Зеленским она пришла в Михайловский собор на церемонию прощания с комбатом Дмитрием Коцюбайлом.

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Об этом сообщило "Суспільне".

На Майдане Незалежности собрались сотни людей, которые пришли почтить и попрощаться с Коцюбайлом с позывным "Да Винчи", которому при жизни присвоили звание Героя Украины.

Санна Марина с Зеленьским прощались сначала с Героем именно в Михайловском соборе.

Напомним, о гибели Дмитрия Коцюбайло, бойца 67-й отдельной механизированной бригады стало известно 7 марта. По словам Зеленского, это произошло в бою под Бахмутом Донецкой области.