Польша и Финляндия поддерживают конфискацию замороженных активов России в пользу Украины

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи пришли к согласию в вопросе использования замороженных активов России. Об этом сообщило издание Yle.

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По словам польского премьера, такие российские активы должны использоваться для финансовой поддержки Украины.

"Мы должны ударить по России сильнее, чем она может ожидать", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер Марин поддержала предложение польского коллеги.

"Надеюсь, что комиссия найдет законные решения для осуществления этих операций", - сказал глава правительства Финляндии.

Напомним, в настоящее время Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны. В Евросоюзе таким образом хотят заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла инфраструктуре Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что сочтут "воровством" конфискацию активов РФ на восстановление Украины.