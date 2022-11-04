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ЕС ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины
Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Издание отмечает, что экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможность конфискации замороженных российских активов. В частности, специалисты должны выяснить, насколько реально это будет сделать с юридической точки зрения.
В Евросоюзе отмечают, что таким образом хотят заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла инфраструктуре Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Лидеры ЕС попросили представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, добавив, что работа продолжается.
Также рассматривается вариант, когда замороженные активы будут храниться до тех пор, когда Россия станет добровольно участвовать в восстановлении Украины.
Украинское правительство уже несколько месяцев призывает перевести замороженные российские активы на свои счета в качестве компенсации для восстановления разрушенной войной страны. Как заявил в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль, стоимость восстановления оценивается в 750 млрд долларов.
В целом, страны ЕС уже заморозили около 17,5 млрд евро, принадлежащих попавшим под санкции российским физическим и юридическим лицам.
Напомним, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.
В свою очередь в Кремле заявили, что сочтут воровством конфискацию активов РФ на восстановление Украины.