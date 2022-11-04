ЕС ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины

Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны.

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Об этом сообщает издание Bloomberg.

Издание отмечает, что экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможность конфискации замороженных российских активов. В частности, специалисты должны выяснить, насколько реально это будет сделать с юридической точки зрения.

В Евросоюзе отмечают, что таким образом хотят заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла инфраструктуре Украины.

"Лидеры ЕС попросили представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, добавив, что работа продолжается.

Также рассматривается вариант, когда замороженные активы будут храниться до тех пор, когда Россия станет добровольно участвовать в восстановлении Украины.

Украинское правительство уже несколько месяцев призывает перевести замороженные российские активы на свои счета в качестве компенсации для восстановления разрушенной войной страны. Как заявил в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль, стоимость восстановления оценивается в 750 млрд долларов.

В целом, страны ЕС уже заморозили около 17,5 млрд евро, принадлежащих попавшим под санкции российским физическим и юридическим лицам.

Напомним, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

В свою очередь в Кремле заявили, что сочтут воровством конфискацию активов РФ на восстановление Украины.