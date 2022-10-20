Испания и Франция позволили подсанкционным россиянам оплачивать содержание замороженных яхт — Reuters

Правительства Испании и Франции разрешили владельцам суперяхт, принадлежащих гражданам РФ, которые были заморожены из-за санкций против российских бизнесменов, платить за их содержание. Об этом 20 октября сообщило издание Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

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В Испании шесть судов были заморожены из-за введения санкций после вторжения России в Украину в феврале. Большинство владельцев оплачивают техническое обслуживание, экипаж и страхование.

Хотя физическим лицам обычно запрещается совершать финансовые операции в юрисдикциях, где на них наложены санкции.

Министерство финансов Испании пояснило, что закон 2014 года, принятый после аннексии Крыма Россией того же года, разрешает находящимся под санкциям лицам осуществлять необходимые платежи для содержания активов.

В Европе впервые была продана яхта подсанкционного российского миллиардера в августе. Известно, что на аукционе в Гибралтаре выставили пятипалубную яхту Axioma, которую конфисковали у Дмитрия Пумпянского. Ставку поднимали 63 раза, информация о стоимости покупки и о покупателе конфиденциальна.

Кроме того, в мае в порту Гамбурга задержали яхту российского миллиардера, соратника президента РФ Владимира Путина Фархада Ахмедова. Ранее эта яхта принадлежала Роману Абрамовичу, стоимость которой оценивается примерно в 400 млн евро.

До этого в Гамбурге была арестована роскошная яхта, принадлежащая сестре российского олигарха Алишера Усманова.