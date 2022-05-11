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В порту Гамбурга задержали яхту соратника Путина
В порту Гамбурга задержали яхту российского миллиардера, соратника президента РФ Владимира Путина Фархада Ахмедова. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
"Немецкие власти в настоящее время «заморозили» вторую яхту олигарха Luna в рамках санкций против России. Перед этим Федеральное управление уголовной полиции (BKA) должно было выяснить, действительно ли российский олигарх Фархад Ахмедов стоит за Лихтенштейнским трастом, которому принадлежит роскошное судно", — пишет издание.
Ранее эта яхта принадлежала Роману Абрамовичу, ее стоимость оценивается примерно в 400 млн евро. На ней 9 палуб, огромный бассейн и небольшая подводная лодка.
Нынешний владелец яхты Ахмедов сколотил состояние на газовом бизнесе. Его состояние оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 14 апреля в Гамбурге арестовали роскошную яхту, которая принадлежит сестре российского олигарха Алишера Усманова.