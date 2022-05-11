У порту Гамбурга затримали яхту соратника Путіна

У порту Гамбурга затримано яхту російського мільярдера, соратника президента РФ Володимира Путіна Фархада Ахмедова. Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

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"Німецька влада зараз "заморозила" другу яхту олігарха Luna в рамках санкцій проти Росії. Перед цим Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) мало з'ясувати, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, якому належить розкішне судно" пише видання.

Раніше ця яхта належала Роману Абрамовичу, її вартість оцінюється приблизно в 400 млн. євро. На ній 9 палуб, величезний басейн і невеликий підводний човен.

Нинішній власник яхти Ахмедов заробив стан на газовому бізнесі. Його статки оцінюються приблизно в 1,4 млрд доларів.

Нагадаємо, 14 квітня у Гамбурзі заарештували розкішну яхту, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.